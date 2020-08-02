Українська співачка Тіна Кароль показала себе з новим нюдовым макіяжем і здивувала сумним виглядом

Кілька днів поспіль шанувальники тривають турбуватися про зірку, яка публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різні ролики, фото і картинки з власними досить сумними віршами. Як правило, популярна артистка не ділиться особистим, не розповідає про проблеми в житті і не показує будинок.

Однак, останнім часом співачка все частіше публікує фото, зроблені вдома, або перед зйомками. В цей раз невеликий ролик з сумним обличчям Тіни, що їде по справах в авто, також не залишився непоміченим.

Примітно, що артистка вирішила змінити звичний стиль і зробила інший макіяж.

Макіяж Тіни Кароль, з першого погляду, виконується досить просто – в ньому немає неабияк обридлої всім багатошаровості. Тіна використовує як можна більш натуральні відтінки, адже у неї і так правильні риси обличчя, красивий розріз очей, повні губи.

Не секрет, що у зірки є свій фан-клуб. Шанувальники діляться між собою кадрами з Тіною, захоплюються її виступів, а зовнішній вигляд співачки багатьох фанатів навіть мотивує вести здоровий спосіб життя і доглядати за собою, також, як і артистка.

Масово фанати завжди запитують у зірки, що саме робить Тіна по догляду за собою. Однак, артистка зазначає, що особливих секретів немає. Навіть у повсякденному житті вона віддає перевагу звичайний одяг, не бажає фарбуватися і виділятися яким-небудь чином:

«У звичайному житті я не наголошую свої жіночі принади і не вдягаюся з розрахунком когось вразити. Намагаюся бути дуже скромною. Купую практичні речі, а якщо вони ще й недорогі – взагалі чудово», - якось сказала Тіна.

Тому її кадр у простому костюмі, який підкреслив форми, відразу ж припав всім до душі:

«❤️❤️❤️Тіночка,ти у всьому чарівна!!», «Це не Тинин особистий аккаунт) Але, погоджуся з вами, вона й справді чарівна, підкреслила, що треба ❤️», «Миленька» «Ніби лосини – це те, що не підкреслює принади», «А де вона таке сказала», «@mled_rina в інтерв'ю якомусь) Скину вам в Директ».

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