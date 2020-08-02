Украинская певица Тина Кароль показала себя с новым нюдовым макияжем и удивила печальным видом

Несколько дней подряд поклонники продолжаются беспокоиться о звезде, которая публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм разные ролики, фото и картинки с собственными довольно грустными стихами. Как правило, популярная артистка не делится личным, не рассказывает о проблемах в жизни и не показывает дом.

Однако, в последнее время певица все чаще публикует фото, сделанные дома, либо перед съемками. В этот раз небольшой ролик с грустным лицом Тины, едущей по делам в авто, также не остался незамеченным. Только вчера пользователи отметили под постами Тины, что в ее глазах "много грусти".

Примечательно, что артистка решила сменить привычный стиль и сделала другой макияж.

Макияж Тины Кароль, с первого взгляда, выполняется достаточно просто – в нем и нет изрядно надоевшей всем многослойности. Тина использует как можно более натуральные оттенки, ведь у нее и так правильные черты лица, красивый разрез глаз, полные губы.

Не секрет, что у звезды есть свой фан-клуб. Поклонники делятся между собой кадрами с Тиной, восхищаются ее выступлениям, а внешний вид певицы многих фанатов даже мотивирует вести здоровый образ жизни и ухаживать за собой, также, как и артистка.

Массово фанаты всегда спрашивают у звезды, что именно делает Тина по уходу за собой. Однако, артистка отмечает, что особых секретов нет. Даже в повседневной жизни она предпочитает обычную одежду, не желает краситься и выделяться каким-либо образом:

«В обычной жизни я не подчеркиваю свои женские прелести и не одеваюсь с расчетом кого-то поразить. Стараюсь быть предельно скромной. Покупаю практичные вещи, а если они еще и недорогие – вообще прекрасно», - однажды сказала Тина.

Поэтому ее кадр в простом костюме, подчеркнувший формы, сразу же пришёлся всем по душе:

«❤️❤️❤️Тиночка,ты во всём очаровательна!!», «Это не Тинин личный аккаунт) Но, соглашусь с вами, она и вправду очаровательная, подчеркнула, что надо ❤️», «Миленькая» «Будто лосины – это то, что не подчеркивает прелести», «А где она такое сказала», «@mled_rina в интервью каком-то) Скину вам в Директ».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".