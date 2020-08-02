Молода модель і співачка Соня Євдокименко, а також за сумісництвом внучка Софії Ротару, поділилася свіжими знімками на природі
Як відомо, 19-річна Соня не відстає від своєї зіркової бабусі і також досить популярна. Зараз вона живе в Нью-Йорку. На своїй сторінці в Instagram дівчина зібрала чималу аудиторію, з якою ділиться цікавими фотознімками зі своїх професійних фотозйомок і дає поради по догляду за обличчям і тілом, передає Politeka.net.
Крім того, молода модель знімає свій блог про життя за кордоном. Також Софія Євдокименко завжди розповідає шанувальникам про свої подорожі.
В цей раз Соня подорожувала по сільській місцевості. У мікроблозі вона розмістила серію однотипних знімків на фоні природи, на яких позує в білій легкій сорочці, топі і джинсах.
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Просте вбрання відмінно підкреслив її струнку фігуру і природну красу.
Модель, посміхаючись, покружляла перед камерою.
«Втеча з сільської місцевості», - підписала вона.
Коментарі були різні, але всі позитивні. Користувачі захоплюються природною красою дівчини.
«Все красиво», «Прекрасне поєднання», «Дивуюся вашій природною красою», «Натуральна краса»,- пишуть люди.
Раніше дівчина опублікувала в Instagram ролик, на якому була в купальнику і легкій сорочці, яку раз знімала. Соня скаженіла у воді біля скель, підставивши сонцю всі видатні частини тіла. Падаюча тінь створила незвичайну казкову атмосферу, в якій дівчина стала схожа на русалку. Незважаючи на напівтемрява, можна добре розглянути струнку фігуру і пружний животик Євдокименко.
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