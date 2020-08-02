Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала себе і похвалилася відпочинком

На фото Різатдінова позує в чорному купальнику, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня лежала на шезлонгу, спокусливо зігнувшись. Зірка не дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила зібраними в хвіст. Анна перебувала біля басейну в Одесі, куди вона відправилася у відпустку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не повірите , але я перший раз загоряю в Одесі.

Раніше , максимум була на змаганнях і майстер-класах. Настав час для кайфу", - написала Анна.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приємного Вам відпочинку. Будемо раді зустріти Вас на вулицях нашого гостинного міста)))", "Бажаю приємного відпочинку!", "Як вам Одеський відпочинок?", "Хорошого відпочинку", "Спека!".

Повідомлялося, що знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова поділилася стильним фото в чорному купальнику.

На фото спортсменка розслаблено позує на борту катера. На ній стильний чорний купальник з оригінальною обробкою, що дозволяє їй продемонструвати ідеальну підтягнуту фігуру і довгі стрункі ніжки.

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