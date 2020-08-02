В Приватбанку повідомляють про втрату документів по кредитах українців



Про це стало відомо з негативного відгуку, яка залишила клієнтка банку на порталі Мінфін.

Українка відзначила, що кредит був погашений, але через деякий час співробітники банку повідомили, що підтвердження цьому немає.

"Добрий вечір! В 2005р. взяла іпотечний кредит на 15 років, погасила кредит у вересні 2019г. Отримала довідку про те, що заборгованості по кредиту немає, кредит закритий. Відразу ж подала заявку на отримання документів та зняття обтяження з квартири. Через місяць банк повідомив, що документів у них немає. Я розшукувала документи своїми силами, знайшла. Зняття обтяження чекаю за сьогодні!!! Ніяких пояснень працівники Приватбанку не дають. Відповідь одна - документи у нотаріуса", - обурилася клієнтка банку.

За словами жінки, їй довелося помучитися у зв'язку зі цю ситуацією.

"Банк не виконує своїх зобов'язань. Нікому не раджу зв'язуватися з цим банком. Довелося пережити дуже багато труднощів, виплачуючи цей кредит. Дуже несправедливо, нечесно з боку банку. Коли, у 2014р. я в декреті, з немовлям, постійно пишу листи з проханням про переведення валютного кредиту в гривню і реструктуризації кредиту отримувала одні відмови", - обурюється жінка.