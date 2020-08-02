В ПриватБанке сообщают об утере документов по кредитах украинцев

Об этом стало известно с негативного отзыва, которая оставила клиентка банка на портале Минфин.
 
Украинка отметила, что кредит был погашен, но спустя некоторое время сотрудники банка сообщили, что подтверждения этому нет.
 
"Добрый вечер! В 2005г. взяла ипотечный кредит на 15 лет, погасила кредит в сентябре 2019г. Получила справку о том, что задолженности по кредиту нет, кредит закрыт. Сразу же подала заявку на получение документов и снятия обременения с квартиры. Через месяц банк сообщил, что документов у них нет. Я разыскивала документы своими силами, нашла. Снятия обременения жду по сегодня!!! Никаких объяснений работники ПриватБанке не дают. Ответ один - документы у нотариуса", - возмутилась клиентка банка.

По словам женщины, ей пришлось помучиться в связи со сложившеюся ситуацией.
 
"Банк не выполняет своих обязательств. Никому не советую связываться с этим банком. Пришлось пережить очень много трудностей, выплачивая этот кредит. Очень несправедливо, нечестно со стороны банка. Когда, в 2014г. я в декрете, с грудным ребёнком, постоянно пишу письма с просьбой о переводе валютного кредита в гривну и реструктуризации кредита получала одни отказы", - негодует женщина.

Работники банка пообещали решить этот вопрос в ближайшее время.
 
"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", - говорится в ответе.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

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