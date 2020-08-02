За останній рік в Україні тарифи на комунальні послуги зросли майже в 2 рази

На це звернув увагу громадський діяч Олександр Скубченко на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

Зокрема, Державна служба статистики відзвітувала про оплати населення житлово-комунальних послуг на червень місяць поточного року.

Згідно з даними в червні 2019 українцям за послуги ЖКГ було нараховано 4,4 мільярда гривень, а в червні 2020 — 7,7 мільярда. Що означає в 1,8 рази більше за рік.

«Дякую, пане президент. Спасибі величезне, що напівпровідники та легалізація марихуани для вас важливіші, ніж захист українців від тарифного грабунку.

Грабували при Порошенко, а при Зеленском грабувати стали в 2 рази більше.

А з завтрашнього дня — "ринок газу" і збільшення тарифу на електроенергію.

А з жовтня — збільшення тарифів на постачання газу та нові тарифи на опалення.

А з 1 січня ще й на воду збільшення», - написав Скубченко.

Він зробив висновок, що для Зеленського та його команди навести порядок у ЖКГ і тарифоутворенні - непосильне завдання.

Раніше ми вже розповідали про подорожчання комуналки з 1 серпня 2020 року.

За словами в. о. голови Міненергетики Ольги Буславец, в Україні можуть змінити тариф на газ для побутових споживачів.

Що стосується тарифів на электоэнергию, то вони повинні до кінця 2020 року залишитися беззмінними.

Ціна на газ населення безпосередньо залежить від ринку, який буде запущений в Україні з 1 серпня 2020 року. Політики і чиновники більше не зможуть впливати на формування вартості пального.

Нагадаємо, що доплата до пенсій в Україні, термінове звернення Мінсоцполітики: "Щомісяця будуть отримувати...".

Як повідомляла Politeka, з'являться надбавки до зарплат українців, хто отримає підвищені виплати: "На 40% більше...".

Також Politeka писала, що очікується різкий стрибок тарифів на комуналку, розкриті нові плани Кабміну: "Після 1 серпня...".