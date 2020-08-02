За последний год в Украине тарифы на коммунальные услуги выросли почти в 2 раза

На это обратил внимание общественный деятель Александр Скубченко на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

В частности, Государственная служба статистики отчиталась об оплате населения жилищно-коммунальных услуг на июнь месяц текущего года.

Согласно данным в июне 2019 украинцам за услуги ЖКХ было начислено 4,4 миллиарда гривен, а в июне 2020 — 7,7 миллиарда. Что означает в 1,8 раза больше за год.

«Спасибо, господин президент. Спасибо огромное, что полупроводники и легализация марихуаны для вас более важны, нежели защита украинцев от тарифного грабежа.

Грабили при Порошенко, а при Зеленском грабить стали в 2 раза больше.

А с завтрашнего дня — "рынок газа" и увеличение тарифа на электроэнергию.

А с октября — увеличение тарифов на поставку газа и новые тарифы на отопление.

А с 1 января — ещё и на воду увеличение», - написал Скубченко.

Он сделал вывод, что для Зеленского и его команды навести порядок в ЖКХ и тарифообразовании - непосильная задача.

Ранее мы уже рассказывали о подорожании коммуналки с 1 августа 2020 года.

По словам и.о. главы Минэнергетики Ольги Буславец, в Украине могут изменить тариф на газ для бытовых потребителей.

Что касается тарифов на электоэнергию, то они должны до конца 2020 года остаться бессменными.

Цена на газ населения теперь напрямую зависит от рынка, который будет запущен в Украине с 1 августа 2020 года. Политики и чиновники больше не смогут влиять на формирование стоимости топлива.

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