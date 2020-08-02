Конфлікту могло б і не бути

38-річна Меган Маркл намагалася задобрити Кейт Міддлтон під час їх першої зустрічі

Зокрема, стало відомо, який подарунок зробила колишня актриса своїй майбутній невістці.

Ще до весілля з принцом Гаррі Меган зробила герцогині Кембриджській вдалий подарунок на день народження, передає Hellomagazine.

У новій королівській біографії герцогів Сассекських згадується епізод, який стався в січні 2018 року. Тоді обраниці принца Вільяма і принца Гаррі вперше зустрілися. Перед Меган стояло непросте завдання: їй потрібно було визначитися з подарунком для невістки королеви Великобританії.

Меган купила для Кейт Міддлтон стильний блокнот з м'якої шкіри.

«Маркл відчувала труднощі, коли шукала ідеальний подарунок на день народження для Кейт. Меган купила блокнот Smythson з м'якої шкіри. Цей жест зміг розтопити лід. Налагодженню стосунків між Меган і Кейт сприяло і те, що Маркл змогла знайти підхід до 20-місячної на той момент принцеси Шарлотти», - зазначається у виданні.

Також раніше повідомлялося, що спливли нові подробиці ворожнечі двох герцогинь - Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Якось раз Кейт Міддлтон і Меган Маркл одночасно вийшли з палацу, щоб відправитися за покупками в один і той же супермаркет. Герцогиня Кембриджська, побачивши Маркл, демонстративно сіла у свій Range Rover, залишивши невістку в самоті стояти на краю вулиці.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон.

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