Конфликта могло бы и не быть

38-летняя Меган Маркл пыталась задобрить Кейт Миддлтон во время их первой встречи

В частности, стало известно, какой подарок преподнесла бывшая актриса своей будущей невестке.

Еще до свадьбы с принцем Гарри Меган сделала герцогине Кембриджской удачный подарок на день рождения, передает Hellomagazine.

В новой королевской биографии герцогов Сассекских упоминается эпизод, который произошел в январе 2018 года. Тогда избранницы принца Уильяма и принца Гарри впервые встретились. Перед Меган стояла непростая задача: ей нужно было определиться с подарком для невестки королевы Великобритании.

Меган купила для Кейт Миддлтон стильную записную книжку из мягкой кожи.

«Маркл испытывала трудности, когда искала идеальный подарок на день рождения для Кейт. Меган купила блокнот Smythson из мягкой кожи. Этот жест смог растопить лед. Налаживанию отношений между Меган и Кейт способствовало и то, что Маркл смогла найти подход к 20-месячной на тот момент принцессе Шарлотте», - отмечается в издании.

Также ранее сообщалось, что всплыли новые подробности вражды двух герцогинь - Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Как-то раз Кейт Миддлтон и Меган Маркл одновременно вышли из дворца, чтобы отправиться за покупками в один и тот же супермаркет. Герцогиня Кембриджская, завидев Маркл, демонстративно села в свой Range Rover, оставив невестку в одиночестве стоять на обочине улицы.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон.

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