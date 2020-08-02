Знаменита українська співачка Настя Каменських подратувала кадрами, зробленими спеціально для програми "Тік-Ток"

Прославившись у молодіжному додатку своїми відеороликами, Настя продовжує знімати новий контент для платформи, вона також ділитися ним у своєму профілі в Instagram. При цьому Настя любить міняти імідж, ділитися секретами схуднення і блищати фігурою в одному бікіні.

цього разу Настя вирішила підкреслити свою фігуру в модному нюдовом костюмі і широким ременем темно-коричневого відтінку. При цьому дівчина пройшлася на вулиці і весело потанцювала перед об'єктивом, привертаючи увагу до себе.

І якщо вдень раніше дівчину розкритикували за відвертий вигляд в білому білизна і недоречні танці у ванній, то в цей раз користувачі мережі вохстились роликом:

«Мощнейше увірвалася😂», «Чітко під трек підійшло🔥🔥», «Летючою ходою 😎», «Така класна 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓», «Відмінно!!!», «Такої ж», «Шикарна 👍», «Обожнюю ♡», «@kamenskux у нас mood як у всіх муда....ів😂», «Supeeerrr🔥🔥👍👍👍», «. Метеликів наблюдаим ✨💫🎶», «Настюшка - запальничка🔥🔥», «Я перша 😍😍😍 Настя ,ви як завжди на висоті», - пишуть користувачі.

Також кілька годин тому Настя поділилася ранковим кадром, зробленим під час відпочинку в готелі. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка захопила видом без макіяжу та прикрас.

Так, на фото Настя відображена в банному халаті і з рушником на голові. Вона позувала сидячи на стільці, біля невеликого столика, на якому стоїть тарілка з фруктами.

«Ранок - найважливіше час ☀️ Від того, як ми проведемо його, залежить весь наш день. Спробуйте провести його в повній тиші, без гаджетів, а просто ви і ваші думки 😌 Прислухайтеся до того, що думаєте і уявіть, яким класним буде ваш день. І є велика ймовірність, що він саме таким і буде! 🥰», - написала Каменських.

Ось як відреагували фанати:

«Одна я з ранку думаю «та за шооо» ? 🤪 якщо б мій ранок було б таким як на фото))) мрії мрії ))», «Лайк якщо теж снідаєш дуже довго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 від ранку весь день залежить 😉», «Настя, можна зробити триб'ют на це фото? Ви прекрасні 😍😍», «Коли Ви так дивитеся, Анастасія, сили додаються! І день точно пройде на Ура!🙏», «Дала рада Настя, прокинувшись відразу взялася за телефон,писати пост про ранок без гаджетів😂».

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

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