Знаменитая украинская певица Настя Каменских подразнила кадрами, сделанными специально для приложения "Тик-Ток"

Прославившись в молодежном приложении своими видеороликами, Настя продолжает снимать новый контент для платформы, она также делиться им в своем профиле в Инстаграм. При этом Настя любит менять имидж, делиться секретами похудения и блистать фигурой в одном бикини.

В этот раз Настя решила подчеркнуть свою фигуру в модном нюдовом костюме и широким ремнем темно-коричневого оттенка. При этом девушка прошлась на улице и весело потанцевала перед объективом, привлекая внимание к себе.

И если днем ранее девушку раскритиковали за откровенный вид в белом белье и неуместные танцы в ванной, то в этот раз пользователи сети вохстились роликом:

«Мощнейше ворвалась😂», «Четко под трек подошло🔥🔥», «Летящей походкой 😎», «Такая классная 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓», «Чертовка, разгоняет тоску!!!», «Такой же», «Шикарная 👍», «Обожнюю ♡», «@kamenskux у нас mood как у всех муда....ов😂», «Supeeerrr🔥🔥👍👍👍», «. Бабочек наблюдаим ✨💫🎶», «Настюшка - зажигалка🔥🔥», «Я первая 😍😍😍 Настя ,вы как всегда на высоте», - пишут пользователи.

Также несколько часов назад Настя поделилась утренним кадром, сделанным во время отдыха в отеле. На своей странице в социальной сети Инстаграм певица восхитила видом без макияжа и украшений.

Так, на фото Настя запечатлена в банном халате и с полотенцем на голове. Она позировала сидя на стуле, около небольшого столика, на котором стоит тарелка с фруктами.

«Утро - самое важное время ☀️ От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли 😌 Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет! 🥰», - написала Каменских.

Вот как отреагировали фанаты:

«Одна я с утра думаю «та за шооо» ? 🤪 если бы мое утро было бы таким как на фото))) мечты мечты ))», «Лайк если тоже завтракаешь очень долго🥨🍳🧁🍽️», «Що з твоїми бровами вони якісь», «💯 👍 от утра весь день зависит 😉», «Настя, можно сделать трибьют на это фото? Вы прекрасны 😍😍», «Когда Вы так смотрите, Анастасия, силы прибавляются! И день точно пройдет на Ура!🙏», «Дала совет Настя, проснувшись сразу за телефон взялась,писать пост об утре без гаджетов😂».

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".