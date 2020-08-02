Експерти розповіли, як курс долара вплине на ціни найближчим часом

Вплив курсу долара на ціни пов'язаний з тим, що економіка України є відкритою, а курс долара дуже тісно пов'язаний з процесами інфляції в нашій країні. Тому при високому курсі зростають ціни на імпортні товари, а при низькому навпаки гальмується інфляція.

Про це повідомляє видання Сьогодні.

Дмитро Сологуб стверджує, що кореляція між інфляцією і курсом долара у нас існує, але також він зазначає, що її значення знижується в останні роки.

За прогнозами експертів, у разі досягнення доларом позначки в 30 гривень станеться сильний поштовх для прискорення зростання цін в Україні, ціни на товари будуть більшими. Тим не менш, багато хто вважає, що в цьому році такого курсу ми не побачимо, оскільки будь-яких економічних передумов для цього явно немає.

Експерт Володимир Позній стверджує, що всім необхідно розуміти те, що гривня так слабка при доларі, який, порівняно з іншими валютами, теж падає, відкат долара може привести до ще більш швидкому падінню гривні.



Також раніше повідомлялося, що колишній міністр економіки Тимофій Милованов попередив, коли чекати стрибка долара.

На його думку, курс долара не повинен перестрибнути планку в 30 гривень. Згідно з його припущенням, американська валюта буде триматися на рівні 27-29 гривень за умовну одиницю до місцевих виборів в Україні, але потім виросте до 30 гривень. В цілому ж курс не буде швидко збільшуватися.

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