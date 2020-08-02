Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала незвичайне селфі в машині

Так, цього разу Даша вирішила поділитися новим селфи, які часто критикують в мережі Instagram на сторінці дівчини. Багато шанувальників часто помічають любов Даші до яскравого макіяжу і манері робити акцент на пухких губах.

В цей раз Ульянова з сонцезахисними окулярами на очах, чорній кофті і з прикрасами знову змогла здивувати. Даша ефектно виставила губи, злегка "надув" ті, від чого користувачі мережі почали засипати пост коментарями.

«Сьогодні без душевних постів і корисної інформації 😅 просто вино , просто субота )))», - написала Даша.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«Красуня🤤», «Просто Шабат!», «Яка ти гарна😍», «Супер 👍❤️», «Красуня🔥», «Красуня», «Наша кохана зая ❤❤❤», «Окуляри вам дуже йдуть 😍», «Дуже стильні❤️😎», «Дуже гарна❤️😍», «Уууух, яка ви🔥🧡», «Ох і красива 😍😍😍💦», «Красуня❤️», «Дашка ну красотулька 🌹🌷виглядаєш на мільйон❤❤👑👑», «Той момент коли перша поставила лайк❤️», «Дашка, коли выставишь тренування з @maqatsa !?».

Також раніше Даша Ульянова блиснула красою в латексному вбранні, до непристойності розставивши ноги.

«Сексуальність 🔥 Багато людей це слово не правильно сприймають і плутають з вульгарністю. Жіноча сексуальність - це повна гармонія з собою, це здатність транслювати в цей світ чуттєве задоволення від свого тіла і внутрішнього стану. Ось це я закрутила, чи не так? 😂😍» — йдеться в повідомленні.

У той же час Ульянова розповіла, що молодість дається людині лише один раз, тому використовувати її потрібно по-максимуму.

«Я хочу тільки сказати, що бути сексуальною добре! Інший молодості для цього не буде, а найкращий час - зараз. Тому, хочеш пофліртувати з хлопцем? - Фліртуй! Хочеш носити красиву білизну кожен день? - Обов'язково роби це! Хочеш відверту естетичну фотосесію? – Дерзай», — підкреслила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ульянова позує в латексному вбранні, демонструючи пружні форми. Також красуня вирішила до непристойності розставити ноги, ніж захопила своїх шанувальників.

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