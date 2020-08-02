Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала необычное селфи в машине
Так, в этот раз Даша решила поделиться новым селфи, которые часто критикуют в сети Инстаграм на странице девушки. Многие поклонники часто замечают любовь Даши к яркому макияжу и манере делать акцент на пухлых губах.
В этот раз Ульянова с солнцезащитными очками на глазах, черной кофте и с украшениями снова смогла удивить. Даша эффектно выставила губы, слегка "надув" те, отчего пользователи сети принялись засыпать пост комментариями.
«Сегодня без душещипательных постов и полезной информации 😅 просто вино , просто суббота )))», - написала Даша.
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Вот что ответили пользователи сети:
«Красотка🤤», «Просто Шабат!», «Яка ти гарна😍», «Супер 👍❤️», «Красотка🔥», «Красотка», «Наша любимая зая ❤❤❤», «Очки вам очень идут, малышка на миллион 😍», «Очень стильны❤️😎», «Дуже гарна❤️😍», «Уууух, какая вы🔥🧡», «Ох и красивая 😍😍😍💦», «Красотка❤️», «Дашка ну красотулька 🌹🌷выглядишь на миллион❤❤👑👑», «Тот момент когда первая поставила лайк❤️», «Дашка, когда выставишь тренировку с @maqatsa !?».
Также ранее Даша Ульянова сверкнула красотой в латексном наряде, до неприличия расставив ноги.
«Сексуальность 🔥 Многие люди это слово не правильно воспринимают и путают с вульгарностью. Женская сексуальность - это полная гармония с собой, это способность транслировать в этот мир чувственное удовольствие от своего тела и внутреннего состояния. Вот это закрутила я, не так ли? 😂😍» — говорится в сообщении.
В то же время Ульянова рассказала, что молодость дается человеку лишь раз, поэтому использовать ее нужно по-максимуму.
«Я хочу только сказать, что быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время - сейчас. Поэтому, хочешь пофлиртовать с парнем? - Флиртуй! Хочешь носить красивое бельё каждый день? - Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? – Дерзай», — подчеркнула она.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ульянова позирует в латексном наряде, демонстрируя упругие формы. Также красотка решила до неприличия расставить ноги, чем восхитила своих поклонников.
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