В Україні зміниться середня і мінімальна зарплата

Прогноз на найближчі два роки дали в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає "Обозреватель".

Згідно з даними, вже у 2021 році зарплата українців збільшиться на 12,1%.

Як будуть рости середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

в 2023-му – 17 169 грн.

Також у міністерстві спрогнозували і зростання мінімальної зарплати. У середньому мінімалка в 2021-му становитиме 6250 грн, в 2022-му – 6700 грн, в 2023-му – 7176 грн.

Окремо в прогнозі зазначається, що Нацбанк висловив застереження щодо формування в 2021 році більш міцної гривні, ніж було закладено до попереднього прогнозу.

"У доопрацьованому прогнозі на 2021-2023 роки припущення щодо обмінного курсу на 2021 рік переглянуті до 29,1 грн за дол. у середньому за рік та 28,8 грн за дол. на кінець 2021 року з 29,7 грн за дол. і 29.3 грн за дол., врахованого в попередньому прогнозі", - зазначено в документі.

Раніше ми розповідали про скасування пенсій в Україні. Згідно із законом, є ряд причин, за якими держава може скасувати виплату пенсії. Вже після Нового року умови планують посилити, що може призвести до ряду скорочень виплат.

Пенсію можуть забрати, якщо виплати призначено на підставі фальшивих документів або документів з помилками. Зазначається, що в разі виявлення помилок, ПФУ зможе переглянути розмір пенсії або зовсім скасувати виплати.

Виплати можуть призупинити, якщо пенсіонер тривалий час знаходиться за кордоном.

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