В Украине изменится средняя и минимальная зарплата

Прогноз на ближайшие два года дали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает "Обозреватель".

Согласно данным, уже в 2021 году зарплата украинцев увеличится на 12,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Также в министерстве спрогнозировали и рост минимальной зарплаты. В среднем минималка в 2021-м составит 6250 грн, в 2022-м – 6700 грн, в 2023-м – 7176 грн.

Отдельно в прогнозе указывается, что Нацбанк выразил предостережение относительно формирования в 2021 году более крепкой гривны, чем было заложено до предыдущего прогноза.

"В доработанном прогнозе на 2021-2023 годы предположения относительно обменного курса на 2021 год пересмотрены до 29,1 грн за долл. в среднем за год и 28,8 грн за долл. на конец 2021 года с 29,7 грн за долл. и 29.3 грн за долл., учтенного в предыдущем прогнозе", - указано в документе.

Ранее мы рассказывали об отмене пенсий в Украине. Согласно закону, есть ряд причин, по которым государство может отменить выплату пенсии. Уже после Нового года условия планируют ужесточить, что может привести к ряду сокращений выплат.

Пенсию могут забрать, если выплаты назначены на основании фальшивых документов или документов с ошибками. Отмечается, что в случае обнаружения ошибок, ПФУ сможет пересмотреть размер пенсии или вовсе отменить выплаты.

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