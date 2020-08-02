Відома модель Емілі Ратоковськи показала пікантне вбрання в якому не соромиться виходити на прогулянку

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками моделі в яскравих нарядах.

Зовсім нещодавно знаменита красуня, яка кілька тижнів тому змінила природний темний відтінок волосся блонд, знову повертається «до коренів». Так, дівчина все частіше показує фото на яких позує з темним кольором волосся.

Володарка досконалої фігури намагається підкреслити її всіма відомими їй способами. І в першу чергу в хід йдуть міні-сукні. Хоча цього разу Емілі зупинилася на широких джинсових шортах з високою посадкою і спортивному бюстику кавового відтінку, який підкреслив її ідеальні форми.

В доповнення до образу вона підібрала чорну сумочку, вузькі сонцезахисні окуляри, браслети і тонкі золоті ланцюжки. Волосся зірка зібрала в недбалий хвіст, випустивши пару пасем спереду. Галерею знаменита красуня підписала коротко, але дуже ємко, залишивши емодзі у вигляді серця і написавши: «Літо в місті».

Шанувальники відгукнулися бурхливими коментарями. Більшість впевнені, що Емілі в образі брюнетки набагато «гарячіше». Тим не менш, є і ті, хто впевнений, що модель і бізнесвумен хороша в будь-якому образі і ніщо не може зіпсувати її.

«Яка ти крихітка❤️», «Ох, миловидний персик🍑🍑🍑», «Жарко дуже красиво, солодка крихітка», «Виходь за мене ? Якщо хочеш, мені все одно», «Фатальна красуня ❤️».

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою.

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Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом у томної позі.