Британська модель Демі Роуз подратувала шанувальників соковитими кадрами під час відпочинку біля моря
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Я для тебе ти для мене», — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз позує на тлі моря у практично невидимий купальнику, демонструючи пружні форми. Поруч з нею сидить її улюблена собачка. При цьому на голові у знаменитості красується елегантний капелюшок.
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«Ідеальний вигляд», «божественний вигляд», «виглядаєш дуже щасливою», «ідеальна», «щасливий щеня», «красиве цуценя. Заздрю йому», «обожнюю, коли ти ділишся знімками з пляжів», — пишуть вони.
До цього Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, показала ідеальні вигини в сукні з "золота".
В цей раз струнка знаменитість вирішила порадувати фанатів яскравими фото, зробленими під час відпочинку та примірки стильних нарядів в гримерці. Модель зі значними формами показала всю себе без білизни. А тоненька сукня з золотих леліток ледь зміг прикрити гідності Демі.
Так, на двох фото, представлених кілька годин тому в соціальній мережі Instagram в профілі Роуз, дівчина виглядала дуже щасливо. Яскраво посміхаючись, Демі показала себе зі спини, а плаття з надзвичайно глибоким вирізом підкреслило її тонку талію.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
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