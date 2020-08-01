Британська модель Демі Роуз подратувала шанувальників соковитими кадрами під час відпочинку біля моря

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я для тебе ти для мене», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Роуз позує на тлі моря у практично невидимий купальнику, демонструючи пружні форми. Поруч з нею сидить її улюблена собачка. При цьому на голові у знаменитості красується елегантний капелюшок.

«Ідеальний вигляд», «божественний вигляд», «виглядаєш дуже щасливою», «ідеальна», «щасливий щеня», «красиве цуценя. Заздрю йому», «обожнюю, коли ти ділишся знімками з пляжів», — пишуть вони.

До цього Демі Роуз, також відома як британська Кардаш'ян, показала ідеальні вигини в сукні з "золота".

В цей раз струнка знаменитість вирішила порадувати фанатів яскравими фото, зробленими під час відпочинку та примірки стильних нарядів в гримерці. Модель зі значними формами показала всю себе без білизни. А тоненька сукня з золотих леліток ледь зміг прикрити гідності Демі.

Так, на двох фото, представлених кілька годин тому в соціальній мережі Instagram в профілі Роуз, дівчина виглядала дуже щасливо. Яскраво посміхаючись, Демі показала себе зі спини, а плаття з надзвичайно глибоким вирізом підкреслило її тонку талію.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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