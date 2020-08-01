Британская модель Деми Роуз подразнила поклонников сочными кадрами во время отдыха у моря

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я для тебя и ты для меня», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз позирует на фоне моря в практически невидимом купальнике, демонстрируя упругие формы. Рядом с ней сидит ее любимая собачка. При этом на голове у знаменитости красуется элегантная шляпка.

«Идеальный вид», «божественный вид», «выглядишь очень счастливой», «идеальная», «счастливый щенок», «красивы щеночек. Завидую ему», «обожаю, когда ты делишься снимками с пляжей», — пишут они.

До этого Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала идеальные изгибы в платье из "золота".

В этот раз стройная знаменитость решила побаловать фанатов яркими фото, сделанными во время отдыха и примерки стильных нарядов в гримерке. Модель с внушительными формами показала всю себя без белья. А тоненькое платье из золотых пайеток едва смогло прикрыть достоинства Деми.

Так, на двух фото, представленных несколько часов назад в социальной сети Инстаграм в профиле Роуз, девушка выглядела очень счастливо. Ярко улыбаясь, Деми показала себя со спины, а платье с удивительно глубоким вырезом подчеркнуло ее тонкую талию.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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