Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала идеальные изгибы в платье из "золота"

В этот раз стройная знаменитость решила побаловать фанатов яркими фото, сделанными во время отдыха и примерки стильных нарядов в гримерке. Модель с внушительными формами показала всю себя без белья. А тоненькое платье из золотых пайеток едва смогло прикрыть достоинства Деми ,сообщает Politeka.net.

Так, на двух фото, представленных несколько часов назад в социальной сети Инстаграм в профиле Роуз, девушка выглядела очень счастливо. Ярко улыбаясь, Деми показала себя со спины, а платье с удивительно глубоким вырезом подчеркнуло ее тонкую талию:

«Невозможно оторваться от ее сладостей💘✨», «Ты такая роскошная», «Просто соблазнение и ничего больше», «Ты просто идеальная женщина😍😍😍😍», «Тьфу 😍🤤», «Мексиканская золотая девушка?», «Я тебя люблю !!! ❤️», «Ты просто идеален!», «Ты волшебница», «🌹 Так красиво 🌹», «С праздником Ид ❤️💀», «Не становись Ритой! Держите верх закрытым», «», «Красивое платье», - пишут поклонники.

Благодаря тому, что девушка совершенно не стесняется своего тела, она смогла стать популярной. Ее фотосессии будоражат поклонников каждый раз новым образом.

На недавно представленном кадре, опубликованном в Инстаграм, Деми позировала в весьма провокационном образе - тонком белом лифчике, который не смог прикрыть пышные достоинства знаменитости, а также светло-синих укороченных рваных джинсах.

«Wooooooaaawwww красивая девушка muuuuuaaah», «Такая черешенка, боже😀😅🔥», «Как много у тебя этих булочек😍😘», «Hermosa Como Siempre ... Hechicera 😉! 😋🍑😘», «Люблю тебя ,грех такое скрывать», «Почему ты больше не отвечаешь мне, дорогая?», «Ты милая и прекрасная девушка с шикарной грудью и по*ой», «просто персик и ничего более», «Не останавливайся», «ты самая красивая в мире,» - написали фанаты.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами