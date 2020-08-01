Супермодель Джіджі Хадід, яка є ангелом Victoria’s Secret, похвалилася формами в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Омг», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що фотографії були опубліковані на сторінці її сестри Белли. Фотографії були зроблені в чорно-білому стилі. На них красуня в одному піджаку й облягаючих шортах, демонструючи ідеальні вигини.

Красуня вирішила без сорому розкрити піджак, оголивши на камеру значні форми. Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати, адже кадри знаменитість опублікувала знімки в Сторіс.

До цього ми розповідали, що всесвітньо відома супермодель, трендсеттер і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру.

Так, для легендарного бренду Reebok дівчина вийшла на боксеркий ринг. Правда, не боротися, а рекламувати нову спортивну колекцію. Яскраві знімки Джіджі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

В коментарях Хадід зізналася, що просто обожнює цю фотосесію. Всього за 7 годин серія знімків набрала 913 тис. лайків і безліч захоплених компліментів від фоловерів супермоделі, які розхвалили її фігуру і відмінний зовнішній вигляд.

Нагадаємо, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "Янголятко не так простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулась до непристойності, жаркі кадри: «абсолютна краса».

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