Супермодель Джіджі Хадід, яка є ангелом Victoria’s Secret, похвалилася формами в пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Омг», — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що фотографії були опубліковані на сторінці її сестри Белли. Фотографії були зроблені в чорно-білому стилі. На них красуня в одному піджаку й облягаючих шортах, демонструючи ідеальні вигини.
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Красуня вирішила без сорому розкрити піджак, оголивши на камеру значні форми. Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати, адже кадри знаменитість опублікувала знімки в Сторіс.
До цього ми розповідали, що всесвітньо відома супермодель, трендсеттер і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру.
Так, для легендарного бренду Reebok дівчина вийшла на боксеркий ринг. Правда, не боротися, а рекламувати нову спортивну колекцію. Яскраві знімки Джіджі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
В коментарях Хадід зізналася, що просто обожнює цю фотосесію. Всього за 7 годин серія знімків набрала 913 тис. лайків і безліч захоплених компліментів від фоловерів супермоделі, які розхвалили її фігуру і відмінний зовнішній вигляд.
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