Супермодель Джиджи Хадид, которая является ангелом Victoria’s Secret, похвасталась формами в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Омг», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что фотографии были опубликованы на странице ее сестры Беллы. Фотографии были сделаны в черно-белом стиле. На них красотка в одном пиджаке и облегающих шортах, демонстрируя идеальные изгибы.
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Красотка решила без стыда раскрыть пиджак, обнажив на камеру внушительные формы. Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадры знаменитость опубликовала снимки в Сторис.
До этого сообщалось, что Джиджи Хадид похвасталась точеной фигурой во время тренировки.
На фотографии девушка решила позировать на боксерском ринге. Однако, вместо боя на нем была фотосессия, которой красотка поделилась у себя на странице.
В подписи к снимке Джиджи рассказала, что просто обожает свою работу. За семь часов, фотосессия насобирала почти миллион лайков. Многие поклонники буквально "забросали" девушку "тоннами" комплиментов, оставив тысячи сообщенийю
Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".
Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».
Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».