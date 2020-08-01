Супермодель Джиджи Хадид, которая является ангелом Victoria’s Secret, похвасталась формами в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Омг», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что фотографии были опубликованы на странице ее сестры Беллы. Фотографии были сделаны в черно-белом стиле. На них красотка в одном пиджаке и облегающих шортах, демонстрируя идеальные изгибы.

Красотка решила без стыда раскрыть пиджак, обнажив на камеру внушительные формы. Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадры знаменитость опубликовала снимки в Сторис.

До этого сообщалось, что Джиджи Хадид похвасталась точеной фигурой во время тренировки.

На фотографии девушка решила позировать на боксерском ринге. Однако, вместо боя на нем была фотосессия, которой красотка поделилась у себя на странице.

В подписи к снимке Джиджи рассказала, что просто обожает свою работу. За семь часов, фотосессия насобирала почти миллион лайков. Многие поклонники буквально "забросали" девушку "тоннами" комплиментов, оставив тысячи сообщенийю

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».