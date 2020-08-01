Популярна українська виконавиця Настя Каменських похвалилася красою під час пікантного танцю на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Суботній mood. А у вас як?» — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських демонструє елегантність і красу під час імпровізованого танцю. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Запальничка», «Улюблена сонячна дівчинка», «Чітко під трек підійшло», «Мощнейше увірвалася», «шикарна», «така зайчик», «Настюшка - запальничка🔥🔥🔥🔥», «Метеликів спостерігаємо», пишуть вони.

До цього повідомлялося, що знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як веселиться в Одесі на яхті.

Відразу після відпустки в Туреччині зірка відправилася для продовження відпочинку в Одесу. Там Настя вирішила блиснути фігурою в білому бікіні, за яке раніше її серйозно розкритикували.

На нових кадрах Настя блиснула формами у всій красі - в білому бікіні й випрямившись перед об'єктивом, щоб захопити довгими ніжками. Настя позувала без макіяжу і зайвих прикрас.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".