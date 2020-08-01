Популярная украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась красотой во время пикантного танца на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Субботний mood. А у вас как?» — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских демонстрирует элегантность и красоту во время импровизированного танца. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Зажигалочка», «Любимая солнечная девочка», «Четко под трек подошло», «Мощнейше ворвалась», «шикарная», «такая зайка», «Настюшка - зажигалка🔥🔥🔥🔥», «Бабочек наблюдаем», — пишут они.

До этого сообщалось, что знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как веселится в Одессе на яхте.

Сразу после отпуска в Турции звезда отправилась для продолжения отдыха в Одессу. Там Настя решила блеснуть фигурой в белом бикини, за которое ранее ее серьезно раскритиковали.

На новых кадрах Настя блеснула формами во всей красе - в том же белом бикини и выпрямившись перед объективом, чтобы восхитить длинными ножками. Настя позировала без макияжа и лишних украшений.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".