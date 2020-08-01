Учителя и репетиторы откровенно мешают юным абитуриентам во время прохождения ВНО

Об этом в интервью агентству "Укринформ" рассказал Валерий Бойко, глава Украинского центра оценивания качества образования, передает Politeka.net.

"Мы ежегодно наблюдаем неприятную, а в определенной степени, позорную ситуацию, когда на ВНО приходят репетиторы и учителя, и, понятно, что их уровень подготовки по сравнению с воспитанниками в разы выше!" - обратил внимание Валерий Бойко. - "Они потом хвастаются: "Я набрал 200 баллов по такому-то предмету".

Таким образом преподаватели "капитализируют" высокие баллы по ВНО, пытаясь повысить свою востребованность на рынке услуг. По словам и.о директора центра, со стороны специалистов неэтично безосновательно сдавать тесты наравне с выпускниками ради большей прибыли.

Вдобавок, высокие результаты учителей и репетиторов реально вредят абитуриентам. Получив максимальный результат, педагоги оказываются на вершине рейтинга, чем снижают шансы других участников на поступление вузы.

"Наша шкала рейтинговая, и если на верхней ступени среди 200-балльников оказываются только репетиторы, от этого страдают дети", - заявил Валерий Бойко. - "Один репетитор набирает максимально возможный балл из максимально возможного и получает 200 баллов. Если бы он не пришел, то десять детей получили бы 200 баллов своим результатом и имели бы значительно лучшие шансы на поступление в заведения высшего образования", - пояснил он.

Напомним, вступление украинцев в вузы без тестирования, появился важный документ.

Как сообщала Politeka, абитуриенты останутся без сертификатов, кому не повезет.

Также Politeka писала, что абитуриенты получат крупные выплаты за результаты тестов, «до 100 тысяч гривен».