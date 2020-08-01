Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною подружкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ауч, я знайшла її», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку подружка Квітко позує в мікроскопічному бікіні, демонструючи пружні форми в гарячій позі на тлі великого червоного джипа.

«Дитинко, ти космос», «розкішний вигляд», «божественне тіло! Над цим напевно потрібно було чертовськи багато працювати», «здається, Квітко нервово курить в сторонці», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала, як повеселилася з подружкою на пляжі

На сторінці молодий моделі з'явилися яскраві фото з відпочинку на пляжі. Анастасія вирішила блиснути пишними формами в синьому бікіні разом зі стрункою подружкою. При цьому Квітко похвалилася новим модним бікіні яскраво-блакитного відтінку.

Так, в цей раз в Instagram дівчина поділилася кадром, зроблених під час поїздки на гіроскутерові разом з апетитною моделлю зі світлим волоссям. Примітно, що фактично всі близькі друзі дівчини такі ж світловолосі, як і вона.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подратувала пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів.