Для літа це занадто

Погода в Україні 2 серпня неприємно здивує громадян, на територію країни «забігли наперед» дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

«Кому сумно защипало в носі осінню, не піддавайтеся! Це Ілля щось трохи забіг наперед із дощами) А цей, наприклад, холодний київський дощ вже завтра почне ушиватися, а вищі градуси лозиною будуть проганяти малі й нахабні +16+20-ть. Потепління та сонечко - у понеділок повсюди», — йдеться в повідомленні.

Синоптик уточнила, що дощі будуть в північно-східній частині України.

«На Іллі дощі - хіба на сході та північному сході, температура повітря завтра ще буде скромнувата, а вже 3-4 серпня, тигидик, тигидик, поскаче знову вгору. Так що з літом ще наговоримося», — підкреслила вона.

До цього ми розповідали, що українцям озвучили прогноз погоди на серпень 2020 року. Синоптики стверджують, що середня місячна температура повітря в середині серпня становитиме 17-20 градусів тепла.

На півдні й південному сході країни буде трохи тепліше: стовпчик термометра там підніметься до 21-23 градусів.

Абсолютний максимум температури повітря складе 34-41 вище нуля, а в Луганській області місцями й зовсім підніметься до 42 до градусів.

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