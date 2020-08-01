Погода в Украине 2 августа неприятно удивит граждан, на территорию страны «забежали наперед» дожди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
«Кому грустно защипало в носу осенью, не поддавайтесь! Это Илья что-то немного забежал вперед с дождями. А этот, например, холодный киевский дождь уже завтра начнет сваливать, а высшие градусы розгой будут прогонять малые и наглые +16+20-ть. Потепление и солнышко - в понедельник повсюду», — говорится в сообщении.
Синоптик уточнила, что дожди будут в северо-восточной части Украины.
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«На Ильи дожди - разве на востоке и северо-востоке, температура воздуха завтра еще будет небольшая, а уже 3-4 августа, тигидик, тигидик, попрыгаем опять вверх. Так что с летом еще наговоримся», — подчеркнула она.
До этого мы рассказывали о прогнозе погоды на последний месяц лета этого года. По словам синоптиков, средняя температура воздуха будет в райне 17-20 градусов.
На юге и юго-востоке страны будет немного теплее: столбик термометра там поднимется до 21-23 градусов.
Абсолютный максимум температуры воздуха составит 34-41 выше ноля, а в Луганской области местами и вовсе поднимется до 42 до градусов.
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