Украинцам озвучили прогноз погоды на август 2020 года

Как передает Politeka.net, климатическую ситуацию в стране на конец лета озвучили в Укргидрометцентре.

Синоптики утверждают, что средняя месячная температура воздуха в средине августа составит 17-20 градусов тепла.

На юге и юго-востоке страны будет немного теплее: столбик термометра там поднимется до 21-23 градусов.

Абсолютный максимум температуры воздуха составит 34-41 выше ноля, а в Луганской области местами и вовсе поднимется до 42 до градусов.

Синоптики также обещаю и заморозки под конец лета:

"Абсолютный минимум - 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 мороза", - говорится в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается в районе 33-84 мм, а в Карпатах до 122 мм.

Напомним, жители Одесской области стали свидетелями аномального явления под конец лета.

Дело всё в том, что в Арцизе наблюдается повторное цветение яблонь, при этом на соседних ветках находятся уже почти созревшие плоды.

Специалисты объясняют необычное явление тем, что в организме деревьев произошел своего рода «гормональный сбой», вызванный засухой, большой влажностью или внезапной сменой погоды.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области

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