Бразильська модель Сьюзі Кортез показала фанатам, чому їй присвоїли титул господині найкрасивіших сідниць світу

Вона опублікувала спокусливе фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Інстаграм", передає Politeka.net.

На знімку Сьюзі Кортес позує на ліжку в дуже відвертому вбранні. На дівчині можна помітити чорне нижню білизну, яке практично не приховує засмаглі сідниці. А ось свій об'ємний бюст модель сховала за великим чорним боа, який накинула на плечі - інший одягу на ній не було.

Сьюзі Кортез пікантно зігнулася і підняла п'яту точку вище, акцентуючи увагу саме на ній. В руках красуня тримає гроші, вона з жадібним поглядом дивилася в камеру.

У коментарях користувачі соціальної мережі традиційно висловили свою думку про зовнішній вигляд моделі:

"Ти динаміт 💣💥 ідеально"; "Які красиві сідниці"; "Страшенно гаряче .. красиво"; "Ти справжній матуся, і у тебе дуже привабливе, вчинене і ефектне тіло"; "Вау дуже апетитна крихітка"; "Чудово виглядаєш на фото !!! 👌🙎♂️👍"; "Хороший метелик 🔥".

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес скинула ліфчик і приголомшила розміром.

А ще Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць у тісному вбранні похвалилася упругостями.

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць похвалилася "титулом" в білизні з мотузочок.