Колишня учасниця тріо «ВІА Гра» Міша Романова показала, як вміє заводити публіку на своїх концертах

На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм співачка опублікувала кадр з одного з виступів, знятого кимось із глядачів, передає Politeka.net.

На фото дівчина під час виконання пісні виконує досить ризикований трюк: вона нахиляється спиною на тумбу, що стоїть на сцені і піднімає одну ногу різко вгору. При цьому вона не випускає з рук мікрофон.

«Молодчинка Міша, запалила 🔥🔥🔥 хоча ніхто не сумнівався .. Міша може все🔥🔥🔥», «Це наша Міша😍», «Не здивуюся, що буде сальто!! 💪😍💓👏💐🔥🙌 », - пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Романова блиснула неймовірною красою в присутності шейха. На своїй сторінці в соцмережі вона поділилася цікавим фото, яке підписала лаконічно: «Викрав шейх».

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Романова позує поруч з шейхом, демонструючи перед ним розкішний бюст.

Також ми розповідали, що артистка поділилася кадром з відпустки. Співачка відпочиває в Одесі.

Вона позує на матраці біля моря, одягнена в обтягуючий купальник-боді оранжевого кольору. Наряд виявився настільки тісним, що "засвітив" всі пікантні подробиці на тілі красуні, а до того ж схожий на обмундирування рятувальників. У такому образі дівчина переплюнула навіть Памелу Андерсон.

Нагадаємо, що Міша Романова влаштувала сміливу фотосесію топлес: чуттєве фото.

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