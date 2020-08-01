Іван і Валюха Будько із серіалу "Свати" стали улюбленою парою для тисяч шанувальників з різних країн

Як нагадує Politeka.net, зовсім скоро вийде новий, сьомий, сезон популярного проекту. А поки фанати чекають продовження культової історії, вони згадують найкращі моменти з минулих серій. Так на фанатській сторінці "Сватів" в соцмережі "Інстаграм" з'явилася добірка кадрів з подружжям Будько, яких зіграли Федір Добронравов і Тетяна Кравченко.

На знімках Іван Степанович і Валентина Петрівна дивляться один одному в очі, передаючи цілу гаму емоцій. У різних сезонах і ситуаціях, але кожен з них просто випромінюють тепло і турботу до своєї другої половинки. До глибини душі вражають кадри, де головні герої посміхаються один одному.

"Любов передається поглядом", - відзначають автори публікації.

Раніше шанувальники виклали улюблений уривок зі "Сватів", в якому теж грають Добронравов і Кравченко. Іван і Валентина розмовляють, обговорюючи сімейні проблеми, і в один прекрасний момент глава сімейства жартома каже, що його дружину звільняють. Після цього Тетяна Кравченко спростовує слова, сказані серіальним чоловіком. Пізніше з'ясувалося, що за іронією долі звільнили самого Івана.

Нагадаємо, що Валюха зі «Сватів» різко обложила Добронравова: «Ой, та засохні».

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