Иван и Валюха Будько из сериала "Сваты" стали любимой парой для тысяч поклонников из разных стран

Как напоминает Politeka.net, совсем скоро выйдет новый, седьмой, сезон популярного проекта. А пока фанаты ждут продолжение культовой истории, они вспоминают самые лучшие моменты из прошлых серий. Так на фанатской странице "Сватов" в соцсети "Инстаграм" появилась подборка кадров с супругами Будько, которых сыграли Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

На снимках Иван Степанович и Валентина Петровна смотрят друг другу в глаза, передавая целую гамму эмоций. В разных сезонах и ситуациях, но каждый из них просто излучают тепло и заботу к своей второй половинке. До глубины души поражают кадры, где главные герои улыбаются друг другу.

"Любовь передается взглядом", - отмечают авторы публикации.

Ранее поклонники выложили полюбившийся отрывок из "Сватов", в котором тоже играют Добронравов и Кравченко. Иван и Валентина разговаривают, обсуждая семейные проблемы, и в один прекрасный момент глава семейства шутки ради говорит, что его супругу увольняют. После этого Татьяна Кравченко опровергает слова, сказанные сериальным мужем. Позже выяснилось, что по иронии судьбы уволили самого Ивана.

Напомним, что Валюха из «Сватов» резко осадила Добронравова: «Ой, да засохни».

А еще Politeka писала, что счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу: «Беременна?».

Также Politeka сообщала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался: видео облетело сеть.