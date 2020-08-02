Погода в Україні 2 серпня змінить акценти, дощі прийдуть «у гості» до регіонів, які вже про них і забули

Так, на західній Україні знову буде сухо і без опадів. Синоптики прогнозують тут сонце і невелику хмарність, а також комфортні 23-26 градусів тепла. Вночі, правда, їх змінять прохолодні 10-12 градусів, передає Politeka.

Українцям на півночі варто також очікувати сонця. Лише Чернігівську область заллє дощами. Вдень стовпчик термометра покаже від 22 до 24 градуси вище нуля, а вночі від 10-14 градусів.

В центральній Україні заллє дощами тільки Полтавську область. Тут на вулиці очікується від 22 до 25 градусів вище нуля. Вночі синоптики прогнозують похолодання до 10-14 за Цельсієм.

На півдні сьогодні буде сонячно і тепло, без дощів. Місцями можлива невелика хмарність. Вдень повітря прогріється до 24-27 тепла, а вночі очікується близько 13-16 градусів.

А ось на сході сьогодні рясно будуть йти дощі. Попри це, стовпчики термометрів покажуть від 22 до 25 градусів. Вночі в Укргідрометцентрі прогнозують «свіжість» в районі 11-15 тепла.

У Києві та області буде сухо і тепло: від 23 до 25 градусів вище нуля. А от вночі очікується від 11 до 13 за Цельсієм.

Сьогодні, стверджують синоптики, у більшості центральних, а також Одеської, Миколаївської та Сумської областей буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області

Також Politeka писала, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі

Як Politeka повідомляла, що літо остаточно зіпсується, накриють грозові дощі українців з новою силою