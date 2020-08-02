Погода в Украине 2 августа сменит акценты, дожди придут «в гости» к регионам, которые уже про них и забыли

Так, на западной Украине вновь будет сухо и без осадков. Синоптики прогнозируют тут солнце и небольшую облачность, а также комфортные 23-26 градуса тепла. Ночью, правда, их сменят прохладные 10-12 градусов, передает Politeka.

Украинцам на севере стоит также ожидать солнца. Лишь Черниговскую область зальет дождями. Днем столбик термометра покажет от 22 до 24 градуса выше нуля, а ночью около 10-14 градусов.

В центральной Украине дождями зальет только Полтавскую область. Здесь на улице ожидается от 22 до 25 градусов выше нуля. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до 10-14 по Цельсию.

На юге сегодня будет солнечно и тепло, без дождей. Местами возможна небольшая облачность. В дневное время суток воздух прогреется до 24-27 тепла, а ночью ожидается около 13-16 градусов.

А вот на востоке сегодня обильно будут идти дожди. Несмотря на это, столбики термометров покажут от 22 до 25 градусов. Ночью в Укргидрометцентре прогнозируют «свежесть» в районе 11-15 тепла.

В Киеве и области будет сухо и тепло: от 23 до 25 градусов выше нуля. А вот ночью ожидается от 11 до 13 по Цельсию.

Сегодня, утверждают синоптики, в большинстве центральных, а также Одесской, Николаевской и Сумской областей будет повышенный уровень пожарной опасности.

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