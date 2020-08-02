В цьому сезоні природна краса стає все більш популярною

Намагаючись слідувати трендами, зірки почали частіше показувати себе без макіяжу, фотошопу і прикрас. При цьому деякі артисти вражають вдалим видом без безлічі тональної основи, а інших просто не впізнати.

Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, які вражають видом з макіяжем і без.

Молода переможниця «Холостяка» Даша Ульянова вперше за довгий час показала себе без косметики. Як відомо, після того, як дівчина зробила губи, вона постійно на них акцентує увагу, фарбує в яскраві і строкаті квіти і постійно підкреслює очі.

Без косметики Даша виглядала молодше своїх років і здалася фанатам дуже милою.

А ось Настя Каменських підтверджує, що зараз набирає популярність макіяж без макіяжу.

«Я наношу кремовий хайлайтер не зверху, а під тональний крем, на стандартні зони. Шкіра ніби світиться зсередини, але природний блиск. Тональний повинен бути напівпрозорий і не матовий, тому що тоді користі від освітлення під ним буде мало. А ще краще використовувати BB-крем.

Ми часто забуваємо про геніального косметичному продукті – темно-коричневої туші. Вона повинна бути майже чорної, але не чорним. На віях практично не помітна, але очі відразу стають такими виразними і розкритими», - розповідає Настя в Instagram.

Також вона зазначає, що в бронзере треба вибрати потрібний відтінок, щоб виділити відтінок і гармонізувати губи.

Макіяж Тіни Кароль, з першого погляду, виконується досить просто – в ньому немає неабияк обридлої всім багатошаровості Кім Кардашьян. Тіна використовує як можна більш натуральні відтінки, адже у неї і так правильні риси обличчя, красивий розріз очей, повні губи.

На нових фото Кароль можна помітить певні тенденції. Вона любить робити акцент на губах, використовуючи яскраво-червону помаду, що дуже вигідно поєднується з пшеничним відтінком волосся.

А ось Даша Астаф'єва часто показує себе без макіяжу. Зірка більше любить просто уходовую косметику, косметичні процедури та масаж. Приміром, не так давно співачка взяла участь у зйомках для відомого бренду косметики, розповівши, якими засобами користується. Також Даша підкреслила, що дуже любить патчі.

"Головна перевага мого вибору - миттєвий результат: підтягнута шкіра, тривале зволоження, освітлення і приємне відчуття прохолоди.", - поділилася емоціями Астаф'єва.

Кайлі Дженнер вважає за краще з'являтися на публіці з розкішним макіяжем, нарощеним волоссям і ідеальною шкірою. Однак, без макіяжу вона вражає зовнішністю, взагалі не схожою на власну.

22-річна знаменитість, яка другий рік поспіль очолює рейтинг найбільш молодих бізнесменів світу, вміє дивувати. Дівчина часто хвалиться бездоганною зовнішністю і ідеальною фігурою в соцмережах, у реальному житті виглядала не так ефектно, як на сторінках глянцевих журналів. Приміром, її фото, зроблені фотографами під час стеження за моделлю, розчарували шанувальників.

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