В этом сезоне естественная красота становится все более популярной
Пытаясь следовать трендами, звезды начали чаще показывать себя без макияжа, фотошопа и украшений. При этом некоторые артисты поражают удачным видом без множества тональной основы, а других просто не узнать.
Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, которые поражают видом с макияжем и без.
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Молодая победительница «Холостяка» Даша Ульянова впервые за долгое время показала себя без косметики. Как известно, после того, как девушка сделала губы, она постоянно на них акцентирует внимание, красит в яркие и пестрые цветы и постоянно подчеркивает глаза.
Без косметики Даша выглядела моложе своих лет и показалась фанатам очень милой.
А вот Настя Каменских подтверждает, что сейчас набирает популярность макияж без макияжа.
«Я наношу кремовый хайлайтер не сверху, а под тональный крем, на стандартные зоны. Кожа будто подсвечивается изнутри, но блеск естественный. Тональный должен быть полупрозрачный и не матовый, потому что тогда толку от хайлайтера под ним будет мало. А еще лучше использовать BB-крем.
Мы часто забываем о гениальном косметическом продукте – темно-коричневой туши. Она должна быть почти черной, но не черной. На ресницах практически не заметна, но глаза сразу становятся такими выразительными и распахнутыми», - рассказывает Настя в Инстаграм.
Также она отмечает, что в бронзере надо выбрать нужный оттенок, чтобы выделить оттенок и гармонизировать губы.
Макияж Тины Кароль, с первого взгляда, выполняется достаточно просто – в нем и нет изрядно надоевшей всем многослойности Ким Кардашьян. Тина использует как можно более натуральные оттенки, ведь у нее и так правильные черты лица, красивый разрез глаз, полные губы.
На новых фото Кароль можно заметит определенные тенденции. Она любит делать акцент на губах, используя ярко-красную помаду, что очень выгодно сочетается с пшеничным оттенком волос.
А вот Даша Астафьева часто показывает себя без макияжа. Звезда больше любит просто уходовую косметику, косметические процедуры и массаж. К примеру, не так давно знаменитость поучаствовала в съемках для известного бренда косметики, рассказав, какими средствами пользуется. Также Даша подчеркнула, что очень любит патчи.
"Главное преимущество моего выбора- мгновенный результат: подтянутая кожа, длительное увлажнение, осветление и приятное чувство прохлады.", - поделилась эмоциями Астафьева.
Кайли Дженнер предпочитает появляться на публике с роскошным макияжем, наращенными волосами и идеальной кожей. Однако, без макияжа она поражает внешностью, вообще не похожей на собственную.
22-летняя знаменитость, которая второй год подряд возглавляет рейтинг самых молодых бизнесменов мира, умеет удивлять. Девушка часто хвастается безупречной внешностью и идеальной фигурой в соцсетях, в реальной жизни выглядела не так эффектно, как на страницах глянцевых журналов. К примеру, ее фото, сделанные фотографами во время слежки за моделью, разочаровали поклонников.
Напомним, что Джонни Депп в подробностях поведал об издевательствах Эмбер Херд: "Гадила в постель".
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