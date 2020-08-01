Донька зірки "Квартал 95" Євгена Кошового, Варвара, влаштувала зухвалу витівку після зйомок в серіалі

Як повідомляє Politeka.net, сімейними кадрами на своїй сторінці в "Інстаграм" поділилася її мама - Ксенія Кошова. "Після першого знімального дня", - підписала вона ролик.

Нещодавно Варвара разом з батьками почала зніматися в новому українському серіалі "Батько рулить". Як можна спостерігати на відео, робота вивела дівчинку з себе і змусила піти на відчайдушний крок.

Так Варя, повернувшись додому, вирішила відразу ж охолодитися. Вона стрибнула в басейн, не знімаючи одягу (скинула тільки кросівки). Дочка Євгена Кошового з головою занурилася в воду, а виринувши - нестямно закричала.

Користувачі соцмережі не змогли прокоментувати витівку Варвари, бо Ксенія розмістила відео в сторіз "Інстаграм".

Раніше Варвара Кошова влаштувала домашню фотосесію поруч з шафою. Вона здалася в простому, але дуже стильному образі: темні джинси з високою посадкою і чорна майка. На одному з фото дівчина стоїть, притулившись спиною до яскраво-червоною дверцятах і позує, як справжня модель. На іншому знімку вона обернулася, сперлася об шафу рукою і відставила ногу назад. У коментарях навіть припустили, що в шафі сховався батько Вари - Євген Кошовий.

Нагадаємо, дочка Кошового з «Кварталу 95» вразила схожістю зі зірковою мамою: «Одна особа!».

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з "Квартал 95" з дочками похвалилася річним тілом в купальнику.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Квартал 95» пожовк і змінився в обличчі після слів дружини: таким його ще не бачили.