Дочь звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого, Варвара, устроила дерзкую выходку после съемок в сериале

Как сообщает Politeka.net, семейными кадрами на своей странице в "Инстаграм" поделилась ее мама - Ксения Кошевая. "После первого съемочного дня", - подписала она ролик.

Недавно Варвара вместе с родителями начала сниматься в новом украинском сериале "Батко рулить". Как можно наблюдать на видео, работа вывела девочку из себя и заставила пойти на отчаянные меры.

Так Варя, вернувшись домой, решила сразу же охладиться. Она прыгнула в бассейн, не снимая одежды (сбросила только кроссовки). Дочь Евгения Кошевого с головой погрузилась в воду, а вынырнув - истошно закричала.

Пользователи соцсети не смогли прокомментировать выходку Варвары, потому что Ксения разместила видео в сториз "Инстаграм".

Ранее Варвара Кошевая устроила домашнюю фотосессию рядом со шкафом. Она показалась в простом, но весьма стильном образе: темные джинсы с высокой посадкой и черная майка. На одном из фото девушка стоит, прислонившись спиной к ярко-красной дверце и позирует, как настоящая модель. На другом снимке она обернулась, оперлась о шкаф рукой и отставила ногу назад. В комментариях даже предположили, что в шкафу спрятался отец Вари – Евгений Кошевой.

Напомним, дочь Кошевого из «Квартала 95» поразила сходством со звездной мамой: «Одно лицо!».

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из "Квартал 95" с дочерьми похвасталась летним телом в купальнике.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.