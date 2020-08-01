Модель Міла Кузнєцова, чиї груди 13-го розміру визнали найбільшими в Україні, показала свою гордість на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нову літню фото на своїй сторінці в соцмережі "Інстаграм".

Міла Кузнєцова позує на пляжі, присівши навпочіпки біля самого Азовського моря. Вона вбралася в купальник-боді, нижня частина якого - матово чорна, а верхня має леопардову забарвлення. Образ довершили сонцезахисні окуляри на маківці. Модель томно посміхається на камеру, трохи мружачись від яскравого літнього сонця.

"Азовське, тепле, море. Арабатська стрілка 🤗Стрелковое😇 база відпочинку" Веселка "😍 У чому краса цього місця-то що море тут глибоке, не потрібно далеко заходити щоб скупатися, ось наприклад в Щастлівцево і Генгоркі море дуже дрібне, а тут просто рай😇 ", - розповіла Кузнєцова в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд красуні відпочинку в коментарях:

"Куколка❤️❤️😍😘😘"; "Мила ти супер"; "Дивовижно"; "Ви, як завжди, чудово виглядаєте, дуже крутий купальний на вас🔥"; "Обгоріли груди, сховай"; "Ви так засмагли 🔥🔥🔥 класне фото 👍"; "Яка душа неосяжна"; "Чудо краси"; "Чудова, прекрасна королева"; "Милочка як завжди все прекрасно !!!! Побільше тобі позитивних емоцій❤️"; "Шикарна дівчина і грудей"; "Диньки підгоріли 🔥".

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