45-річний російський шоумен Олександр Ревва, більше відомий публіці як Артур Пирожков, оригінально привітав підписників з початком останнього місяця літа

На своїй сторінці в Інстаграм артист поділився дуже смішним фото, передає Politeka.net.

На знімку Олександр позує, сидячи на гірці на дитячому майданчику і займаючи більшу її частину. Він розвів руки в сторони і сміється в камеру. На ньому чорна майка, що обтягує накачаний торс артиста, і джинси скінні з дірками на колінах.

«Вітаю всіх з ПДОМЛ - Першим Днем Останнього Місяця Літа!!! ☀️ # 1серпняааааа ».

Своїм позитивом артист заразив фанатів, і вони залишили під фото безліч лайків і коментарів.

«Знову він на дитячому майданчику? Задовбався його ганяти! », «На куражі», «Очаровашка ❤️🤗», «Який позитив, просто бомба🔥❤️», - захоплюються шанувальники.

Раніше ми писали, що Ревва налякав своєю зовнішністю. Артист опублікував новий знімок на своїй сторінку в соцмережі. На фото Олександр Ревва постав повністю лисим.

Схоже нова зовнішність Олександра Ревви виявилася занадто несподіваною для багатьох. Артиста порівняли з Дмитром Нагієвим, Сергієм Дружко, Джимом Керрі в образі Маски і навіть Фантомасом.

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