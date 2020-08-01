45-річний російський шоумен Олександр Ревва, більше відомий публіці як Артур Пирожков, оригінально привітав підписників з початком останнього місяця літа
На своїй сторінці в Інстаграм артист поділився дуже смішним фото, передає Politeka.net.
На знімку Олександр позує, сидячи на гірці на дитячому майданчику і займаючи більшу її частину. Він розвів руки в сторони і сміється в камеру. На ньому чорна майка, що обтягує накачаний торс артиста, і джинси скінні з дірками на колінах.
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«Вітаю всіх з ПДОМЛ - Першим Днем Останнього Місяця Літа!!! ☀️ # 1серпняааааа ».
Своїм позитивом артист заразив фанатів, і вони залишили під фото безліч лайків і коментарів.
«Знову він на дитячому майданчику? Задовбався його ганяти! », «На куражі», «Очаровашка ❤️🤗», «Який позитив, просто бомба🔥❤️», - захоплюються шанувальники.
Раніше ми писали, що Ревва налякав своєю зовнішністю. Артист опублікував новий знімок на своїй сторінку в соцмережі. На фото Олександр Ревва постав повністю лисим.
Схоже нова зовнішність Олександра Ревви виявилася занадто несподіваною для багатьох. Артиста порівняли з Дмитром Нагієвим, Сергієм Дружко, Джимом Керрі в образі Маски і навіть Фантомасом.
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