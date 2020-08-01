Модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria's Secret, порадувала спекотним чином в бікіні

Як пише Politeka.net, знаменита красуня опублікувала нове фото на своїй сторінці в соцмережі "Інстаграм".

Алессандра Амброссіо позує в басейні, стоячи по пояс у воді. Вся волога після купання, вона підставила обличчя яскравим особою сонця і заплющила очі від задоволення. Дівчина вирішила надати кадру ще більшої пікантності, а для цього приспустили бретельку зеленого купальника, прикривши груди тією ж рукою.

"Я мрію про літо, яке триває вічно ... ☀️💫", - підписала фото Амбросіо.

У коментарях користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю Алессандри і подарували їй безліч компліментів:

"Так красиво 😍"; "Досконалість людини"; "Чудова"; "Богиня"; "Яка ж абсолютна краса"; "Але найрідкісніша з усіх! ✨"; "Загадкова жінка з чарівною красою !!!"; "Дух перехоплює"; "Ви як хороше вино ... стаєте краще з віком !!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍😘😘".

Раніше Алессандра порадувала шанувальників іншим спекотним фото. На ньому модель з'явилася в одних трусиках і з рушник на голові, вона цнотливо прикрила бюст руками, щоб не показати зайвого. В руках Амброссіо тримала шланг з водою, з яким і розважалася під час зйомки.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «Любов в повітрі».

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні: "Поцілована сонцем".

Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши річний кайф: "Дівчина у вогні".