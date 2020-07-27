Такий наряд їй до лиця

Відома модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria’s Secret, похвалилася ідеальним тілом в бікіні

Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня опублікувала спокусливе фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На знімку Алессандра Амбросіо позує в басейні, занурившись у воду по самі трусики. Судячи з усього, вона вже встигла поплавати, тому що шкіра блищить вологою, а мокрий купальник практично не приховує пікантних деталей. Модель дивиться прямо на сонце, прикрив очі долонею.

"Я тебе бачу. Твоя коричнева шкіра сяє на сонці.

У тебе волосся зачесане назад...", - підписала фото Амбросіо.

Користувачі соціальної мережі оцінили пікантний кадр від Алессандри Амбросіо і залишили багато компліментів під записом:

"Поцілована сонцем"; "Сексуальна"; "Ух ти, дитинко, це дуже сексуально!"; "Я бачу справжнього Ангела з гарним зеленим бікіні тут 💚"; "Дуже красиво і чудово"; "Вау дуже красива. Яка чудова фігура🔥👌❤️💋"; "Як ви підтримуєте своє тіло. Ось це так. Цінуйте зусилля, які ви робите, щоб зберегти його здоровим"; "Богиня, приголомшлива фігура і дуже красива дівчина".

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