Відома модель Алессандра Амбросіо, яка була одним з головних ангелів Victoria’s Secret, блиснула красою під час відпочинку

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію фото з пляжу, передає Politeka.net. 39-річна красуня була одягнена в бікіні синього кольору. Маленькі шматочки тканини ледь прикривали її ідеальну фігуру. Жінка використовувала для фотосесії різнокольорову тканину, завдяки чому її фото вийшли неймовірними.

Варто відзначити, що Амбросіо запалила на пляжі. Вона сміялася, танцювала на піску і приймала спокусливі пози.

«Райдужні фарби. Ризикуйте. Розправте крила. Вірте в казки. Не бійтеся думати про ваші найбільші мрії!», - підписала серію фото зірка.

Виглядала модель дуже гаряче, що природно оцінили і її шанувальники. За кілька годин її фото зібрало майже 60 тисяч лайків.

«Супер», «Любов у повітрі», «Ти як грім серед ясного неба», «Люблю тебе, королева!», «Ти прекрасна вночі», «Настільки досконала», «дуже мило», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо позувала топлес на велосипеді. Модель зняла частину купальника, залишивши лише трусики. Завдяки цьому перед шанувальниками відкрився неймовірно красивий вид на ідеальну фігуру знаменитості.

Нагадаємо, що Аллесандра Амбросіо в екстремальному міні вигнулася на камеру: від виду захоплює дух.

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо блиснула своїми персиками на відпочинку: "Приголомшлива".

Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо погралася зі своїми «м'ячиками» у всіх на виду: з такою не заснеш.