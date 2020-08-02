Відома українська співачка Ірина Білик показала себе і розповіла про колишніх

На фото Ірина позувала в жовтому платті і чорній накидці. Волосся Білик залишила розпущеним, а закрила очі від задоволення. Зірка взялася рукою за волосся, роблячи фотографію більш ніжною. Співачка стояла на вулиці біля краю якоїсь будівлі в Туреччині. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Згадую моменти щастя на відпочинку в Туреччині в різні роки....

А як ви думаєте....

Потрібно зберігати на пам'ять вірші і фото колишніх?", - написала Ірина.

Фанати, включаючи Лілію Подкопаєву, поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так, потрібно зберігати, для історії. Тільки в потаємному місці, яке відомо лише тобі одній", "Шикарна", "Дуже ніжне фото Ірина. А на Ваше запитання відповім так: погане чи хороше - не варто ворушити... На то воно і минуле, щоб більше їм не жити", "Так, так або інакше це був шматочок нашого ж життя теж...", "Звичайно ні !!!! Переуступила і пішла далі", "Зірочка".

Повідомлялося, що відома українська співачка Ірина Білик покрасувалася на природі в яскравому жіночому платті.

На ньому Білик щосили демонструє своє шикарне плаття з пишною спідницею, стоячи на природі. Рожеве вбрання артистки з безліччю складок і рюшів явно вразив співачку. Вона бадьоро крутить спідницю сукні в різні сторони. Її образ доповнює великий квітка у волоссі того ж відтінку.

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