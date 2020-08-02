Известная украинская певица Ирина Билык показала себя и рассказала о бывших

На фото Ирина позировала в желтом платье и черной накидке. Волосы Билык оставила распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. Звезда взялась рукой за волосы, делая фотографию более нежной. Певица стояла на улице возле края какого-то здания в Турции. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вспоминаю моменты счастья на отдыхе в Турции в разные годы....

А как вы думаете....

Нужно ли хранить на память стихи и фото бывших?", - написала Ирина.

Фанаты, включая Лилию Подкопаеву, поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Да, нужно хранить, для истории. Только в потайном месте, которое известно только тебе одной", "Шикарная", "Очень нежное фото Ирина. А на Ваш вопрос отвечу так: плохое ли, хорошее - не стоит ворошить... На то оно и прошлое, чтоб больше им не жить", "Да, так или иначе это был кусочек нашей же жизни тоже...", "Конечно нет !!!! Переуступила и пошла дальше", "Звездочка".

Сообщалось, что известная украинская певица Ирина Билык покрасовалась на природе в ярком женственном платье.

На нем Билык вовсю демонстрирует свое шикарное платье с пышной юбкой, стоя на природе. Розовый наряд артистки со множеством складок и рюшей явно впечатлил певицу. Она бодро крутит юбку платья в разные стороны. Ее образ дополняет крупный цветок в волосах того же оттенка.

Напомним, Ирина Билык показала фото старшего сына

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