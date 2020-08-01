Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк розповів, що йому допомагає справлятися з життєвими проблемами

Як передає Politeka.net , американський пілот присвятив цьому свій останній пост в Instagram.

"Не так важливо, що з нами відбувається, важливо як ми до цього ставимося", - вважає Макс.

За словами Михайлюка, з труднощами він справляється завдяки словам футбольного тренера Тіто Віланови: "Ви ніколи не повинні переживати ні про що. Те, що сьогодні здається важливим, завтра вже не так"

"Так що друзі, пам'ятайте, навіть якщо Вас з'їли у Вас завжди є два виходи, а може навіть і три, дивлячись хто з'їв", - зазначив колишній герой "Холостяка".

Підписники Макса оцінили такий його погляд на життя, а деякі з них навіть припустили, що ці слова відносяться до того, що відбувається на проекті.

"Своєчасно", "Фраза супер!!! 👍 Це буде моя фраза дня))) І на майбутнє", "Так, головне витримка і терпіння, як навчитися цього, але життя навчить", - писали під постом Михайлюка.

Нагадаємо, що в фіналі шоу головний герой вибирав між 23-річної гімнасткою з Кривого Рогу Дашею і 25-річною поетесою з Рівного Даною. В кінці, попри сварку на останньому побаченні, Макс Михайлюк віддав перевагу Даші.

В ефірі пост-шоу з'ясувалося, що Михайлюк змінив Даші з кимось із учасниць проекту, і в підсумку пара розлучилася.

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