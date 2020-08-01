Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк розповів, що йому допомагає справлятися з життєвими проблемами
"Не так важливо, що з нами відбувається, важливо як ми до цього ставимося", - вважає Макс.
За словами Михайлюка, з труднощами він справляється завдяки словам футбольного тренера Тіто Віланови: "Ви ніколи не повинні переживати ні про що. Те, що сьогодні здається важливим, завтра вже не так"
Скасування субсидій, стрибок курсу валют і рекорд зі ЗНО – головне за ніч
Мокра Оля Полякова в одному купальнику показала груди крупним планом: ідеальний ракурс
Син Пугачової і Галкіна зважився на питання, яке хвилює багатьох: «Тато, відповідай, чому...»
Новий курс долара, жорсткі обмеження для українців і додаткові виплати – головне за ніч
"Так що друзі, пам'ятайте, навіть якщо Вас з'їли у Вас завжди є два виходи, а може навіть і три, дивлячись хто з'їв", - зазначив колишній герой "Холостяка".
Підписники Макса оцінили такий його погляд на життя, а деякі з них навіть припустили, що ці слова відносяться до того, що відбувається на проекті.
"Своєчасно", "Фраза супер!!! 👍 Це буде моя фраза дня))) І на майбутнє", "Так, головне витримка і терпіння, як навчитися цього, але життя навчить", - писали під постом Михайлюка.
Нагадаємо, що в фіналі шоу головний герой вибирав між 23-річної гімнасткою з Кривого Рогу Дашею і 25-річною поетесою з Рівного Даною. В кінці, попри сварку на останньому побаченні, Макс Михайлюк віддав перевагу Даші.
В ефірі пост-шоу з'ясувалося, що Михайлюк змінив Даші з кимось із учасниць проекту, і в підсумку пара розлучилася.
Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"
А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."
Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".