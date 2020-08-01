Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк рассказал, что ему помогает справляться с жизненными проблемами

Как передает Politeka.net , американский пилот посвятил этому свой последний пост в Instagram.

"Не так важно, что с нами происходит, важно как мы сами к этому относимся", - считает Макс.

По словам Михайлюка, с трудностями он справляется благодаря словам футбольного тренера Тито Виллановы: "Вы никогда не должны переживать ни о чем. То, что сегодня кажется важным, завтра уже не так"

"Так что друзья, помните, даже если Вас съели у Вас всегда есть два выхода, а может даже и три, смотря кто съел", - отметил бывший герой "Холостяка".

Подписчики Макса оценили такой его взгляд на жизнь, а некоторые из них даже допустили, что эти слова относятся к происходящему на проекте.

"Своевременно", "Фраза супер!!! 👍 Это будет моя фраза дня))) И на будущее", "Да, главное выдержка и терпение, как научиться этому, но жизнь научит", - писали под постом Михайлюка.

Напомним, что в финале шоу главный герой выбирал между 23-летней гимнасткой из Кривого Рога Дашей и 25-летней поэтессой из Ровного Даной. В конце, несмотря на ссору на последнем свидании, Макс Михайлюк отдал предпочтение Даше.

В эфире пост-шоу выяснилось, что Михайлюк изменил Даше с кем-то из участниц проекта, и в итоге пара рассталась.

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