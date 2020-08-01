23-летняя супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки заставила поклонников ломать головы после пары новых снимков в соцсети
На своей страничке в Инстаграм модель опубликовала две фотографии, на которых позирует рядом с 53-летним супругом, будучи на последних сроках переменности, передает Politeka.net.
Будущая мама позирует в фиолетовом облегающем платье, а рядом сидит муж, который улыбается и держит руку на груди супруги. Сама же Тина придерживает рукой живот и внимательно смотрит в камеру. На втором снимке она перевела взгляд в сторону, загадочно улыбаясь. При этом видно, что пара счастлива вместе.
В подписи к снимку Кунаки сделала приметку, что фото архивное, развеяв таким образом надежды поклонников на скорое новое материнство.
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Как известно, весной прошлого года красотка родила бывшему супругу Моники Белуччи дочь Амазони.
Тина Кунаки и Венсан Кассель познакомились в 2015 году на отдыхе. 18-летняя модель и 49-летний актер провели за увлекательной беседой вечер, а на следующий день Кассель узнал, насколько молода вчерашняя собеседница. Тина же призналась, что не узнала во французе знаменитого актера.
Отношения пары претерпели много испытаний, но рядом с этой девушкой Кассель, улыбки на лице которого никто не видел после развода с Моникой, просто светился счастьем.
24 августа 2018 года Венсан Кассель и Тина Кунаки сыграли свадьбу в мэрии курортного городка Бидар возле Биаррица, где прошло детство невесты. На церемонии присутствовали только самые близкие.
Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.
Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".
Также Politeka писала, что раздетая жена Венсана Касселя поразила пикантными фото в постели с другим: "Это перебор".