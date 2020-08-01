23-летняя супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки заставила поклонников ломать головы после пары новых снимков в соцсети

На своей страничке в Инстаграм модель опубликовала две фотографии, на которых позирует рядом с 53-летним супругом, будучи на последних сроках переменности, передает Politeka.net.

Будущая мама позирует в фиолетовом облегающем платье, а рядом сидит муж, который улыбается и держит руку на груди супруги. Сама же Тина придерживает рукой живот и внимательно смотрит в камеру. На втором снимке она перевела взгляд в сторону, загадочно улыбаясь. При этом видно, что пара счастлива вместе.

В подписи к снимку Кунаки сделала приметку, что фото архивное, развеяв таким образом надежды поклонников на скорое новое материнство.

Как известно, весной прошлого года красотка родила бывшему супругу Моники Белуччи дочь Амазони.

Тина Кунаки и Венсан Кассель познакомились в 2015 году на отдыхе. 18-летняя модель и 49-летний актер провели за увлекательной беседой вечер, а на следующий день Кассель узнал, насколько молода вчерашняя собеседница. Тина же призналась, что не узнала во французе знаменитого актера.

Отношения пары претерпели много испытаний, но рядом с этой девушкой Кассель, улыбки на лице которого никто не видел после развода с Моникой, просто светился счастьем.

24 августа 2018 года Венсан Кассель и Тина Кунаки сыграли свадьбу в мэрии курортного городка Бидар возле Биаррица, где прошло детство невесты. На церемонии присутствовали только самые близкие.

Напомним, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Моники Беллуччи: так выглядит рай.

Как сообщала Politeka, знойная жена Венсана Касселя показала идеальное тело в бикини: "Богиня".

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